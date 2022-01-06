Участие бабушек в воспитании внуков снижает риск развития депрессии

Москва, 6 января. Забота бабушек о младшем поколении является исключительно человеческой чертой, а к внукам они привязаны ничуть не меньше, чем родители.

У женщин в районе пятидесяти начинается менопауза и репродуктивная функция организма сходит на нет. Однако бабушка не теряет работоспособности и активно участвует в воспитании внуков.

«Среди видов, у которых развита коллективная забота о потомстве, люди стоят особняком: мы любим разделить заботу о детях с другими членами сообщества, однако предпочитаем близких родственников, особенно своих родителей», — пишет РИА Новости, ссылаясь на исследования зарубежных ученых.

Несмотря на неоднозначные научные данные, бабушки определенно играют очень важную роль. Во-первых, когда молодые и пожилые заботятся друг о друге, депрессивные состояния у них возникают гораздо реже.Также старшее поколение все чаще заменяет родителей, если те погибли или их признали недееспособными. Кроме того, бабушки действительно любят внуков: как показало исследование мозга, при взгляде на ребенка дочери или сына у них активируются те же отделы, что и у самих родителей.

Психолог Наида Акаева считает нормальным, когда подросток критикует своих родителей и ведет себя несносно. В противном случае у него может развиться детский невроз с тяжелыми последствиями.