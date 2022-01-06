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Россиянам рассказали о выплатах, размер которых вырастет в 2022 году

Экономика
Россиянам рассказали о выплатах, размер которых вырастет в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 января. Множество государственных пособий увеличивается в размере в новом году, о чем сообщается в Instagram Государственной думы.

Минимальный размер оплаты труда обновляется ежегодно. Некоторое время назад индикатор связали с медианной заработной платой, которая устанавливается Федеральной службой государственной статистики.

МРОТ в прошлом году составлял 12 792 рубля. Теперь он будет равняться 13 890 рублям. Помимо этого, растет и максимальный размер пособия по безработице. Начиная с 1 января, он увеличивается с 12 130 рублей до 12 792 рублей. Такую сумму обратившийся на биржу гражданин будет получать в течение трех месяцев.

Прожиточный минимум на душу населения в этом году по России определен на уровне 13 793 рублей. В основе показателя — медианный среднедушевой доход населения. Семьи, где доход составляет меньше двух ПМ, и которые имеют детей в возрасте до трех лет, могут получить дополнительные пособия от государства. Выплаты предоставят, если общий доход не превысит 25 308 рублей.

Пособия на детей от трех до семи лет разнятся в своем размере, что также зависит от доходов. База выплат достигает 50% от детского ПМ. Среднее значение по стране в 2022 году составляет 6137 рублей. Правительство также готово поддержать родителей, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 17 лет, если доход таких семей меньше прожиточного минимума на человека.

Материнский капитал будет индексироваться теперь не по прогнозируемой инфляции, а по фактической. К тому же, меняется дата индексации — 1 февраля вместо 1 января. Размер страховых пенсий увеличивают с 1 января на 5,9%.

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