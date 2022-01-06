Сбербанк предупредил о новой схеме мошенников, которая может оставить россиян без квартир

Москва, 6 января. Специалисты Сбербанка предупреждают, что способы мошенничества становятся все более изощренными. Новая схема может оставить россиян без квартиры и с большими долгами.

Злоумышленники оформляют на человека кредит и лишают его квартиры одновременно. Кроме того, экспертам пока не удалось выяснить, как именно это удается мошенникам.

«Сначала злоумышленники крали деньги с карт, потом стали брать кредит, и новая тема – это воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитами еще закладывал и продавал недвижимость», — сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский в беседе с изданием PRIMPRESS.

Новая схема мошенничества опасна тем, что граждане лишаются денег и остаются в долгах. Кроме того, теперь злоумышленники оставляют их еще и без жилья.

Юрист Петр Гусятников призвал разрезать просроченные банковские карты. Таким образом, преступники не смогут получить доступ к персональной информации.