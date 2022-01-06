Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 18:28
18:27
Общество
Почти все супермаркеты Талдыкоргана закрылись на фоне протестов в Казахстане
18:27
Политика
Президент Турции Эрдоган провел телефонные переговоры с казахстанским коллегой Токаевым
18:26
Общество
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области
18:24
Общество
Академик РАН Бокерия опроверг опасность ношения медицинских масок для сердца
18:24
Экономика
Экономист Ткаченко: Россия отлично прошла 2021-й год, а в 2022-м нас ждет уверенный рост
18:19
Армия
Президент Казахстана Токаев поблагодарил ОДКБ за помощь в урегулировании кризиса
18:18
Происшествия
Более 240 ДТП произошло на дорогах Петербурга за сутки
18:17
Происшествия
Около тысячи силовиков получили ранения во время беспорядков в Казахстане
18:11
Общество
Лера Кудрявцева отреагировала на события в Казахстане
18:09
Политика
Застрявший в Алма-Ате украинец раскрыл неприятные для Киева подробности беспорядков
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сбербанк предупредил о новой схеме мошенников, которая может оставить россиян без квартир

Общество
Сбербанк предупредил о новой схеме мошенников, которая может оставить россиян без квартир
Пресс-служба Сбербанка

Москва, 6 января. Специалисты Сбербанка предупреждают, что способы мошенничества становятся все более изощренными. Новая схема может оставить россиян без квартиры и с большими долгами.

Злоумышленники оформляют на человека кредит и лишают его квартиры одновременно. Кроме того, экспертам пока не удалось выяснить, как именно это удается мошенникам.

«Сначала злоумышленники крали деньги с карт, потом стали брать кредит, и новая тема – это воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитами еще закладывал и продавал недвижимость», — сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский в беседе с изданием PRIMPRESS.

Новая схема мошенничества опасна тем, что граждане лишаются денег и остаются в долгах. Кроме того, теперь злоумышленники оставляют их еще и без жилья.

Юрист Петр Гусятников призвал разрезать просроченные банковские карты. Таким образом, преступники не смогут получить доступ к персональной информации.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Сбербанк предупредил о новой схеме мошенников, которая может оставить россиян без квартир
сбербанк мошенники кредит недвижимость
Комментировать