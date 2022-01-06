Прокуратура запросила 20 лет тюрьмы для турецкого оппозиционера, обвиняемого в шпионаже

Анкара, 6 января. Прокурор намерен добиваться тюремного заключения на срок до 20 лет для сооснователя турецкой «Партии демократии и прогресса» (DEVA) Метина Гюрджана, арестованного по подозрению в шпионаже в ноябре.

A Turkish prosecutor is seeking a jail term of up to 20 years for Metin Gurcan, a founder of the Turkish opposition Democracy and Progress Party (DEVA), over military and political espionage, state media said on Thursday.https://t.co/j5zP9EBdqf — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 6, 2022

Генеральная прокуратура Анкары представила обвинительное заключение, в котором обвинила Гюрджана в получении конфиденциальных документов с целью военного или политического шпионажа. В документе утверждается, что оппозиционер проводил встречи с должностными лицами зарубежных государств, при этом фотографии, доказывающие такие контакты, также будут представлены суду.

Эту информацию прокомментировал Али Бабаджан — бывший вице-премьер Турции и сооснователь DEVA. По его словам, Гюрджан никогда не имел доступа к государственным тайнам, а вся его работа основывалась на информации из открытых источников. По мнению Бабаджана, арест оппозиционера призван отвлечь внимание населения от экономического кризиса в стране, отмеченного рекордным падением курса национальной валюты — в прошлом году стоимость лиры упала на 44%, что привело к росту инфляции до самого высокого уровня за 19 лет пребывания Реджепа Тайипа Эрдогана у власти.

Metin Gürcan için casusluk iddialarına ne diyor?



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Ben 'Hukuki olarak Metin Bey'e sonuna kadar destek veririz çünkü masuniyet karinesi var. Eğer bu siyasi bir operasyonsa bize işlemez, yolumuza devam ediyoruz' dedim https://t.co/TTnZIk4p9e pic.twitter.com/3Hhz3vzJXh — Habertürk (@Haberturk) November 29, 2021

Метин Гюрджан был арестован 29 ноября, при этом в течение года за ним велась слежка, телефон политика прослушивался. По информации журналиста Исмаила Саймаза, турецкие спецслужбы зафиксировали встречи оппозиционера с представителями дипломатических миссий Испании и Италии.

Metin Gürcan, iki büyükelçiliğe ücretli 'analiz' yazıyormuş….

İsmail Saymaz yazdı...@ismailsaymaz — Halk TV (@halktvcomtr) November 30, 2021

Сам Гюрджан эти контакты признал, рассказав, что встречался с дипломатами в 2020 и 2021 годах. За определенную плату он написал для них аналитические обзоры, использовав в работе открытые источники. За свою аналитику он получал 400 долларов ежемесячно от испанского нанимателя, итальянский же дал ему после одной из встреч 500 евро.

«Я не передал никаких официальных документов и сведений высокой секретности, которые могли бы поставить под угрозу безопасность нашего государства. До прошлого года я бы вообще не стал говорить с джентльменами [из Италии и Испании] о внутренней политике. Из-за моей политической карьеры, начавшейся в марте 2020 года, мне пришлось поделиться своим мнением», — заявлял арестованный.

История с арестом Гюрджана разворачивается на фоне других аналогичных эпизодов с задержаниями оппозиционеров и общественных деятелей. Наиболее часто преследованиям со стороны турецких властей подвергаются предполагаемые сторонники исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган считает виновным в организации попытки государственного переворота 2016 года.