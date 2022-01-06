Шойгу обсудил вопросы безопасности с главой Пентагона Ллойдом Остином

Москва, 6 января. Министр обороны РФ провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Согласно обнародованным данным, стороны обсудили вопросы безопасности, которые представляют интерес для Москвы и Вашингтона.

«Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Джеймса Остина. Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес», — сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 10 января пройдут российско-американские переговоры по вопросам обеспечения гарантий безопасности. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что первый раунд консультаций будет использован, чтобы донести до Вашингтона позицию Москвы.