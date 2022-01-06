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Шойгу обсудил вопросы безопасности с главой Пентагона Ллойдом Остином

  /   Обновлено: 06 января 2022 17:22
Армия
Шойгу обсудил вопросы безопасности с главой Пентагона Ллойдом Остином
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 6 января. Министр обороны РФ провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Согласно обнародованным данным, стороны обсудили вопросы безопасности, которые представляют интерес для Москвы и Вашингтона.

«Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Джеймса Остина. Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес», — сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 10 января пройдут российско-американские переговоры по вопросам обеспечения гарантий безопасности. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что первый раунд консультаций будет использован, чтобы донести до Вашингтона позицию Москвы.

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