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Белоруссия отправит в Казахстан миротворческую роту в составе миссии ОДКБ

Армия
Белоруссия отправит в Казахстан миротворческую роту в составе миссии ОДКБ
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Минск, 6 января. Белоруссия направит в охваченный протестами Казахстан миротворческую роту, заявил глава республики Александр Лукашенко.

По его словам, речь идет о квалифицированных профессионалах, которые провели множество тренировочных мероприятий. В ближайшие время белорусские миротворцы вылетят из Минска, присоединившись к миссии Организации Договора о коллективной безопасности.

«Мы договорились, что должны миротворческой миссией заниматься, помогать людям. Поэтому идет переброска войск туда эшелонами из Москвы, наши ребята будут из Минска туда вылетать. Наша рота миротворческая, та, что и должна работать в таких условиях», — сказал президент.

В последние дни Казахстан был охвачен протестами, связанными с повышением стоимости на сжиженный газ. Акции привели к отставке кабинета министров. Кроме того, власти решили ввести госрегулирование цен на топливо. Встречные меры не поспособствовали деэскалации напряженности, в связи с чем ОДКБ приняла решение направить в республику миротворцев.

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Казахстан белоруссия лукашенко протесты миротворцы одкб
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