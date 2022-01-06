Захарова призвала «либеральную тусовку» не сравнивать Казахстан с Афганистаном

Москва, 6 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила выходцам из либеральной среды не ставить в один ряд с Афганистаном Казахстан.

Недавно в соседнем с РФ государстве начались беспорядки, которые позже переросли в полномасштабные акции протеста. Люди стали выходить на улицы на фоне подорожания топлива. Мария Захарова в Telegram осудила некоторых критиков за сравнение обстановки в Казахстане с ситуацией в Афганистане.

«Наша либеральная тусовка зашлась в экстазе: "Ввод войск в Казахстан станет для России вторым Афганистаном". Забыли, бесстыжие, что "вторым Афганистаном" они уже называли Сирию. Правда, как всегда, вляпались тогда в свое же», — написала дипломат.

Ранее политолог Иван Скориков назвал цель миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. По словам эксперта, она будет направлена на помощь силовикам в условиях митингов.