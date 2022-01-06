Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 18:28
18:27
Общество
Почти все супермаркеты Талдыкоргана закрылись на фоне протестов в Казахстане
18:27
Политика
Президент Турции Эрдоган провел телефонные переговоры с казахстанским коллегой Токаевым
18:26
Общество
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области
18:24
Общество
Академик РАН Бокерия опроверг опасность ношения медицинских масок для сердца
18:24
Экономика
Экономист Ткаченко: Россия отлично прошла 2021-й год, а в 2022-м нас ждет уверенный рост
18:19
Армия
Президент Казахстана Токаев поблагодарил ОДКБ за помощь в урегулировании кризиса
18:18
Происшествия
Более 240 ДТП произошло на дорогах Петербурга за сутки
18:17
Происшествия
Около тысячи силовиков получили ранения во время беспорядков в Казахстане
18:11
Общество
Лера Кудрявцева отреагировала на события в Казахстане
18:09
Политика
Застрявший в Алма-Ате украинец раскрыл неприятные для Киева подробности беспорядков
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лукашенко: Казахстан не должен стать подарком для США как Украина

Политика
Лукашенко: Казахстан не должен стать подарком для США как Украина
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 6 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что нельзя отдать Казахстан, поскольку это будет подарок, как Украина для США и НАТО.

Соответствующим заявлением он поделился во время выступления, которое привел близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого». Таким образом президент объяснил принятие решения о вводе в республику белорусских миротворческих сил в составе контингента ОДКБ.

«Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя. Это будет такой подарок… ну как Украина для Америки (США. — Прим. ред.), НАТО. Так и там», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее сенатор Константин Косачев заявил, что с помощью усилий местной власти получится достичь правопорядка в Казахстане. Помимо этого, он отметил, что задачей миротворцев ОДКБ является помощь Нур-Султану в обеспечении безопасности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лукашенко: Казахстан не должен стать подарком для США как Украина
Казахстан украина белоруссия лукашенко
Комментировать