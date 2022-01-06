Лукашенко: Казахстан не должен стать подарком для США как Украина

Минск, 6 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что нельзя отдать Казахстан, поскольку это будет подарок, как Украина для США и НАТО.

Соответствующим заявлением он поделился во время выступления, которое привел близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого». Таким образом президент объяснил принятие решения о вводе в республику белорусских миротворческих сил в составе контингента ОДКБ.

«Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя. Это будет такой подарок… ну как Украина для Америки (США. — Прим. ред.), НАТО. Так и там», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее сенатор Константин Косачев заявил, что с помощью усилий местной власти получится достичь правопорядка в Казахстане. Помимо этого, он отметил, что задачей миротворцев ОДКБ является помощь Нур-Султану в обеспечении безопасности.