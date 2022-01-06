Ученые STRI заявили о способности муравьев «лечить» деревья

Панама, 6 января. Специалисты Смитсоновского института тропических исследований в Панаме (STRI) изучили влияние деятельности муравьев на состояние деревьев. Результаты исследования были опубликованы в издании Journal of Hymenoptera Research.

Авторы исследования обратили внимание на муравьев после стрельбы из рогатки по деревьям. В результате попадания девятимиллиметровых шаров, на поверхности деревьев оставались заметные глубокие следы. Тем не менее со временем образовавшиеся повреждения исчезали. Выяснилось, что их устраняют муравьи Azteca alfari, преимущественно обитающие в церкопиях. Эти деревья произрастают в лесах Центральной и Южной Африки.

Ученые предполагают, что процесс восстановления деревьев зависит от определенных факторов. Так, муравьи быстрее устраняют образовавшиеся повреждения, если они создают угрозу для выводка колонии. При этом муравьи не только восстанавливают поверхность ствола, но и покрывают его антимикробными выделениями.

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