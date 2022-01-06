Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 18:28
18:27
Общество
Почти все супермаркеты Талдыкоргана закрылись на фоне протестов в Казахстане
18:27
Политика
Президент Турции Эрдоган провел телефонные переговоры с казахстанским коллегой Токаевым
18:26
Общество
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области
18:24
Общество
Академик РАН Бокерия опроверг опасность ношения медицинских масок для сердца
18:24
Экономика
Экономист Ткаченко: Россия отлично прошла 2021-й год, а в 2022-м нас ждет уверенный рост
18:19
Армия
Президент Казахстана Токаев поблагодарил ОДКБ за помощь в урегулировании кризиса
18:18
Происшествия
Более 240 ДТП произошло на дорогах Петербурга за сутки
18:17
Происшествия
Около тысячи силовиков получили ранения во время беспорядков в Казахстане
18:11
Общество
Лера Кудрявцева отреагировала на события в Казахстане
18:09
Политика
Застрявший в Алма-Ате украинец раскрыл неприятные для Киева подробности беспорядков
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ученые STRI заявили о способности муравьев «лечить» деревья

Наука
Ученые STRI заявили о способности муравьев «лечить» деревья
wikipedia.org  /  CC BY-SA 2.5

Панама, 6 января. Специалисты Смитсоновского института тропических исследований в Панаме (STRI) изучили влияние деятельности муравьев на состояние деревьев. Результаты исследования были опубликованы в издании Journal of Hymenoptera Research.

Авторы исследования обратили внимание на муравьев после стрельбы из рогатки по деревьям. В результате попадания девятимиллиметровых шаров, на поверхности деревьев оставались заметные глубокие следы. Тем не менее со временем образовавшиеся повреждения исчезали. Выяснилось, что их устраняют муравьи Azteca alfari, преимущественно обитающие в церкопиях. Эти деревья произрастают в лесах Центральной и Южной Африки.

Ученые предполагают, что процесс восстановления деревьев зависит от определенных факторов. Так, муравьи быстрее устраняют образовавшиеся повреждения, если они создают угрозу для выводка колонии. При этом муравьи не только восстанавливают поверхность ствола, но и покрывают его антимикробными выделениями.

Новогодние елки могут стать убежищем для различных мелких насекомых, утверждает дендролог Лев Яковлев. Особую опасность для человека представляют иксодовые клещи, однако они встречаются на елках редко.

Вернуться назад
Все новости / Наука / Ученые STRI заявили о способности муравьев «лечить» деревья
исследование деревья муравьи
Комментировать