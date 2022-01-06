Москалькова заявила, что находится на связи с омбудсменом Казахстана Эльвирой Азимовой

Москва, 6 января. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова находится на связи с омбудсменом Казахстана Эльвирой Азимовой по ситуации в республике.

По словам Москальковой, она с тревогой и сочувствием следит за ходом событий в дружественном Казахстане. Об этом омбудсмен сообщила в своем Instagram-аккаунте в четверг.

«Уверена, что все члены ЕАО поддерживают нашу коллегу, главу национального правозащитного учреждения Казахстана и желают братскому казахстанскому народу скорейшего разрешения сложившейся ситуации, восстановления мира и согласия в обществе», — подчеркнула Москалькова, слова которой опубликованы на официальном сайте альянса омбудсменов.

Спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев ранее призвал сограждан объединиться вокруг президента для защиты независимости и государственности. По его словам, людям также не следует поддаваться на провокации.