«Чувствовалось, что подгорало»: протесты в Казахстане прогнозировали еще в декабре

События, развернувшиеся в Казахстане, не улучшают политический климат вокруг России и ослабляют ее позиции в предстоящих переговорах с Америкой. Так считает член комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. Об этом он рассказал в беседе с ФАН. Также парламентарий отметил, что еще в декабре прогнозировал возможные протесты в Казахстане.

«Чувствовалось, что подгорало в Казахстане. В середине или начале декабря я сравнил Казахстан с Украиной. Ситуацию в Казахстане с украинской предмайданной ситуацией. И тут в январе в Казахстане начинаются волнения. Причем волнения — явно хорошо организованные. А мы знаем, что Казахстан — территория очень активной деятельности различных западных НКО. Как раз, которые занимаются вербовкой и прямым проведением так называемых цветных революций. И сейчас протесты в Казахстане практически перешли в режим гражданской войны. Причем нет явных лидеров. Нет даже явных лозунгов. И есть просто ситуация-погром», — высказал свое мнение депутат.

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По словам Александра Бородай, иностранные организаторы беспорядков в Казахстане сработали «чисто», практически не оставив следов.

«Столь хорошо организованные волнения без существенных организаций не обходятся, поверьте. Просто отсутствие лозунгов позволяет всех недовольных, а их естественно, много, объединить их всех под лозунгом просто протеста. Протеста — очень невнятного, без позитивной программы, но очень жесткого. То есть даже непонятно, что они хотят создать на месте. Вот, они хотят забрать власть, но где второй шаг? Что они собираются делать на этом месте? Поэтому я считаю, что ситуация — очень напряженная для России», — заявил эксперт.

Также собеседник ФАН напомнил, как важны для РФ отношения с Казахстаном.

«Территория Казахстана очень важна для нас с точки зрения ресурсов. Казахстан нам важен и не только из-за Байконура, и не только из-за нефти и газа. Прежде всего, он нам важен из-за урана. Потому что основная добыча урана в Советском Союзе была именно в Казахстане. И до сих пор уран получает РФ из Казахстана. Кроме того, Казахстан все больше и больше становится зоной прикосновения интересов России и Китая», — объяснил депутат.

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Делая очередной политический прогноз, депутат Госдумы Александр Бородай выразил уверенность, что ситуация в Казахстане стабилизируется. Главным образом благодаря тому, что нынешний президент республики Касым-Жомарта Токаев обратился за помощью к союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности, и теперь в Казахстан войдут миротворческие силы.

Накануне руководство Республики Казахстан опубликовало указ о введении чрезвычайного положения во всех регионах страны на фоне акций протестов. Согласно указу, вводится комендантский час с 23:00 до 7:00 по местному времени, появятся комендатуры во главе с начальниками полиции. Все массовые мероприятия будут под запретом. Кроме того, последует ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, а также на въезд и выезд из всех регионов страны.