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Яков Кедми ответил на обещание Камалы Харрис «удушить Россию санкциями»

Политика
Яков Кедми ответил на обещание Камалы Харрис «удушить Россию санкциями»
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 6 января. Попытка набить себе цену в преддверии переговоров с Россией по гарантиям безопасности в конечном итоге сыграет с США злую шутку.

Таким мнением с ведущими канала «Sputnik на русском» поделился военный эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы Яков Кедми, комментируя очередную порцию угроз в адрес России, прозвучавших в Вашингтоне в конце декабря.

Как известно, вице-президент США Камала Харрис решила поддержать американский миф о вторжении на Украину и пообещала «удушить Россию санкциями» в случае эскалации в Восточной Европе. Она несколько раз повторила, что на этот раз контрмеры США будут беспрецедентны и масштабны.

Кедми иронично отметил, что американцы никогда не могли остановиться вовремя и продолжают нагнетать обстановку перед большими переговорами между Россией и США, когда это уже вредит самому Вашингтону. Выпад Харрис больше похож на дешевый пиар. В то же время он бьет по репутации Белого дома на фоне уже достигнутых договоренностей о предстоящем саммите. С другой стороны вице-президента США даже сами американцы давно не воспринимают всерьез. Своими «грозными обещаниями» она лишь подтвердила электорату демократов свою некомпетентность.

Яков Кедми ответил на обещание Камалы Харрис «удушить Россию санкциями»
wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

«А кто это вообще такая? Мне было бы трудно найти человека в Соединенных Штатах, который относится серьезно к тому, что она говорит. Сами демократы превратили ее в шута горохового. В то же время подобные попытки усилить позиции перед саммитом могут сыграть с США злую шутку. Если такие как Харрис все же сорвут переговоры, Россия будет просто действовать в соответствии с условиями своего ультиматума Вашингтону. Американцы, соответственно, лишаться даже малейшего шанса выйти из ситуации красиво и с минимальными потерями», — выразил уверенность военный эксперт.

Кедми также отметил, что в результате будущих переговоров Североатлантический альянс все же распрощается с идеей о членстве Украины, Молдавии и Грузии. И на этот раз США дадут письменные гарантии. Генсек НАТО даже после предварительных переговоров продолжает заигрывать с Украиной, но на это не стоит обращать внимания. Во-первых, Столтенберг скоро уходит в отставку. Во-вторых, сама его должность не предполагает принятия серьезных решений. Он лишь спикер военного блока, к мнению которого никто никогда не прислушается. Эксперт заверил, что США придется выполнить большую часть требований Москвы, поэтому уже в январе структуру современного политического мироустройства ждут большие перемены.

Ранее экономист Михаил Хазин поблагодарил Европу за неожиданную идею с «Северным потоком - 2».

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украина россия сша нато харрис
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