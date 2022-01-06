Журналисты OverBlog призвали власти ЦАР арестовать главарей распавшейся группировки UPC

Банги, 6 января. Бандформирование «Союз за мир в ЦАР» (UPC) окончательно распалось. Подобное мнение озвучили аналитики информационного портала OverBlog.

«ЦАР долгое время подвергалась тирании. Однако сейчас она вернулась к нормальной мирной жизни. Неоценимый вклад в восстановление порядка внесли союзные силы из России и Руанды», — говорится в материале издания.

Журналисты отметили, что консультативная поддержка отечественных специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», позволила национальной армии (FACA) ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» и вывести страну из затяжного вооруженного конфликта. Боевики после ряда поражений разочаровались в маргинальных взглядах главарей и попросили правительство дать им шанс вернуться к нормальной жизни:

«Главари UPC подверглись преследованию и решили отказаться от Али Дарассы. Это ясно дает понять: «Союз за мир в ЦАР» из последних сил стоит на ногах. Правительству осталось найти военных преступников и предать их суду».

Ранее бывшие соратники главаря UPC подписали коммюнике, в котором сообщается о роспуске группировки. Они рассказали, что Дарасса «потерял всякое понимание реальности, стал обычным бандитом и террористом».