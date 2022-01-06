Лукашенко сообщил о целенаправленных попытках захвата аэропорта в Алма-Ате и Нур-Султане

Минск, 6 января. Участники протестных акций попытались взять под контроль воздушную гавань в Нур-Султане и аэропорт в Алма-Ате. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Беспорядки в Казахстане возникли на фоне повышения цен на топливо. Члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли решение направить помощь в виде миротворческого контингента дружескому государству. Лукашенко сообщил о целенаправленных попытках захвата аэропорта в Нур-Султане и Алма-Ате.

«Потому что понимали, что туда будут переброшены вооруженные силы, прежде всего России и стран ОДКБ. То есть надо было взять под контроль, чтобы нельзя было приземлиться там», — подчеркнул президент республики.

Ранее белорусский лидер предложил митингующим договориться с властями. Он также посоветовал участникам акций извиниться перед военными.