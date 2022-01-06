Россиянам рекомендовали присмотреться к подержанным авто из-за дефицита на рынке

Москва, 6 января. Стремительный рост цен на автомобили объясняется целым спектром факторов. Однако глобальное влияние на данную ситуацию оказало, в первую очередь, значительное снижение производства машин.

Когда товар в дефиците, производитель смело поднимает цену. В такой ситуации выгодным решением может стать покупка подержанной машины. Правда, в этом случае важно учесть расходы на ремонт и содержание, а также остаточную стоимость авто в случае продажи, пишет Car.ru.

Если рассматривать вариант покупки нового автомобиля, следует иметь ввиду, на каких условиях он продается и сроки гарантии. Например, при покупке машины дилерский центр может предоставить неплохую скидку. Но такой вариант будет уместен, если у покупателя имеется большая часть суммы на оплату и он возьмет авто в кредит.

Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков ранее заявил, что дефицит машин сохранится минимум до середины 2022 года. Рост цен также должен замедлиться.