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Банкоматы казахского Актау выдали все наличные средства

  /   Обновлено: 06 января 2022 16:45
Экономика
Банкоматы казахского Актау выдали все наличные средства
ФБА «Экономика сегодня»

Актау, 6 января. Наличные средства закончились в банкоматах казахского города Актау на западе страны, сообщает телеканал «Хабар 24».

Некоторые банкоматы начали функционировать в казахском Актау, однако достаточно быстро все запасы наличных в них были израсходованы, а у точек столпилось множество людей в попытках снять деньги с карт.

«Начали работать банкоматы, не во всем городе, но есть места, где можно было снять наличку, но буквально полчаса назад мы проехались по этим точкам и узнали, что наличность закончилась», — рассказывает корреспондент телеканала.

Отмечается, что по всему городу наблюдаются большие очереди из людей, где местные жители простаивали по несколько часов, чтобы перевести деньги в бумажный формат.

Масштабные беспорядки в Казахстане начались в начале января. Некоторые жители страны не оценили новогоднее повышение тарифов на сжиженный нефтяной газ в два раза. Достаточно быстро протесты захватили несколько городов. 4 и 5 января фиксировались столкновения толпы с полицией. Вчера президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и стал во главе Совбеза республики, отстранив первого главу Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Страна уже обратилась в ОДКБ с просьбой помочь стабилизировать обстановку. Известно также, что кабмин постановил учредить государственное регулирование цен на бензин, дизель и сжиженный газ на 180 дней.

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Казахстан банкоматы беспорядки наличные актау токаев
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