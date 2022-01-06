Банкоматы казахского Актау выдали все наличные средства

Актау, 6 января. Наличные средства закончились в банкоматах казахского города Актау на западе страны, сообщает телеканал «Хабар 24».

Некоторые банкоматы начали функционировать в казахском Актау, однако достаточно быстро все запасы наличных в них были израсходованы, а у точек столпилось множество людей в попытках снять деньги с карт.

«Начали работать банкоматы, не во всем городе, но есть места, где можно было снять наличку, но буквально полчаса назад мы проехались по этим точкам и узнали, что наличность закончилась», — рассказывает корреспондент телеканала.

Отмечается, что по всему городу наблюдаются большие очереди из людей, где местные жители простаивали по несколько часов, чтобы перевести деньги в бумажный формат.

Масштабные беспорядки в Казахстане начались в начале января. Некоторые жители страны не оценили новогоднее повышение тарифов на сжиженный нефтяной газ в два раза. Достаточно быстро протесты захватили несколько городов. 4 и 5 января фиксировались столкновения толпы с полицией. Вчера президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и стал во главе Совбеза республики, отстранив первого главу Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Страна уже обратилась в ОДКБ с просьбой помочь стабилизировать обстановку. Известно также, что кабмин постановил учредить государственное регулирование цен на бензин, дизель и сжиженный газ на 180 дней.