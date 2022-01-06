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Просрочка россиян по ипотеке снизилась в ноябре до минимума с 2018 года

Экономика
Просрочка россиян по ипотеке снизилась в ноябре до минимума с 2018 года
pixabay.com

Москва, 6 января. Объем просроченной задолженности по ипотеке в ноябре опустился на 2,3% — до 68,3 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Эта сумма оказалась самой низкой как минимум с 2018 года. Количество «плохих» ипотечных долгов в ноябре также упало — на 1,3%, до минимальных с апреля 2020 года 30,5 тыс. займов.

Гендиректор компании Олег Лагуткин связывает сокращение объемов «плохой» задолженности в основном с приближавшимся концом года, в преддверии которого основные игроки рынка решили оптимизировать структуру баланса и списать наиболее безнадежные ссуды. Продлившееся девять месяцев снижение объемов просрочки по ипотеке, скорее всего, остановится в 2022 году, ожидает эксперт.

Россияне могут сократить расходы на выплаты по ипотеке. Об этом рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

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ипотека долги недвижимость
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