Актриса Макеева ничего не ждет от своего четвертого мужа

Москва, 6 января. Актриса Анастасия Макеева поделилась подробностями отношений со своим четвертым мужем, бизнесменом Романом Мальковым.

Макеева решила пообщаться со своими подписчиками в Instagram на тему психологии. Один из фолловеров спросил телеведущую, разочарована ли она в своем нынешнем супруге. Актриса дала ответ, сравнив Малькова со своими бывшими мужчинами.

«Я от него ничего не ожидаю, а дает он мне больше, чем предполагала. Ни один мужчина в моей жизни мне столько не давал», — сказала звезда сериала «Сеть».

Известно, что ради актрисы бизнесмен оставил свою бывшую жену с четырьмя детьми. По словам Малькова, он и его экс-супруга на протяжении 17 лет спали в разных комнатах. Бизнесмен рассказывал, что на протяжении всего периода отношений он не только постоянно работал, но и занимался домашними делами, так как его возлюбленная посвящала все время только себе. В отношениях же с Макеевой он абсолютно счастлив, так как ощущает заботу и любовь с ее стороны.

Ранее исполнительница роли в фильме «Дом, милый дом» спасла своего супруга. Об этом рассказал сам Мальков в соцсетях и поблагодарил жену за заботу.