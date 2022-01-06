Отмена рейсов в Казахстан не грозит авиакомпаниям серьезными финансовыми потерями

Одним из последствий событий в Казахстане, где со 2 января не прекращаются уличные беспорядки, стала массовая отмена авиарейсов туда как российских, так и зарубежных компаний. О том, какими потерями это грозит авиаперевозчикам, корреспонденту ФАН рассказал член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

Массовые протесты, погрузившие в хаос несколько казахстанских городов, оказали влияние и на авиаперевозки. Отказываться от полетов в Алма-Ату, Нур-Султан и другие населенные пункты компании начали 5 января, после того, как вооруженные демонстранты захватили крупнейший аэропорт страны. Сначала два рейса отменил «Аэрофлот», затем к нему присоединились «Уральские авиалинии».

Однако, никаких ощутимых финансовых потерь авиаперевозчики не понесут. Об этом рассказал член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

«Безусловно, финансовые потери будут, но никаких фатальных последствий они за собой не повлекут. Количество рейсов в Казахстан не так велико, к тому же, на фоне потерь от пандемии, суммы, недополученные авиакомпаниями от нынешней отмены рейсов, выглядят совсем не впечатляюще. Обычный форс-мажор», — пояснил авиаэксперт.

5 января об отмене рейса из Минска в Алма-Ату сообщила белорусская компания «Белавиа». Так же полеты в Казахстан временно приостановила кувейтская Jazeera Airways и «Азербайджанские авиалинии».