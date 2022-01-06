Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 18:26
18:26
Общество
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области
18:24
Общество
Академик РАН Бокерия опроверг опасность ношения медицинских масок для сердца
18:24
Экономика
Экономист Ткаченко: Россия отлично прошла 2021-й год, а в 2022-м нас ждет уверенный рост
18:19
Армия
Президент Казахстана Токаев поблагодарил ОДКБ за помощь в урегулировании кризиса
18:18
Происшествия
Более 240 ДТП произошло на дорогах Петербурга за сутки
18:17
Происшествия
Около тысячи силовиков получили ранения во время беспорядков в Казахстане
18:11
Общество
Лера Кудрявцева отреагировала на события в Казахстане
18:09
Политика
Застрявший в Алма-Ате украинец раскрыл неприятные для Киева подробности беспорядков
18:08
Происшествия
Полицейские опровергли информацию о захвате телевышки «Коктобе» в Алма-Ате
18:07
Общество
Вирусолог Альтштейн призвал не паниковать при одновременном заражении COVID-19 и гриппом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Отмена рейсов в Казахстан не грозит авиакомпаниям серьезными финансовыми потерями
Общество
Отмена рейсов в Казахстан не грозит авиакомпаниям серьезными финансовыми потерями
Global Look Press  /  t.me/shot_shot

Одним из последствий событий в Казахстане, где со 2 января не прекращаются уличные беспорядки, стала массовая отмена авиарейсов туда как российских, так и зарубежных компаний. О том, какими потерями это грозит авиаперевозчикам, корреспонденту ФАН рассказал член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

Массовые протесты, погрузившие в хаос несколько казахстанских городов, оказали влияние и на авиаперевозки. Отказываться от полетов в Алма-Ату, Нур-Султан и другие населенные пункты компании начали 5 января, после того, как вооруженные демонстранты захватили крупнейший аэропорт страны. Сначала два рейса отменил «Аэрофлот», затем к нему присоединились «Уральские авиалинии».

Однако, никаких ощутимых финансовых потерь авиаперевозчики не понесут. Об этом рассказал член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

«Безусловно, финансовые потери будут, но никаких фатальных последствий они за собой не повлекут. Количество рейсов в Казахстан не так велико, к тому же, на фоне потерь от пандемии, суммы, недополученные авиакомпаниями от нынешней отмены рейсов, выглядят совсем не впечатляюще. Обычный форс-мажор», — пояснил авиаэксперт.

5 января об отмене рейса из Минска в Алма-Ату сообщила белорусская компания «Белавиа». Так же полеты в Казахстан временно приостановила  кувейтская Jazeera Airways и «Азербайджанские авиалинии».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Отмена рейсов в Казахстан не грозит авиакомпаниям серьезными финансовыми потерями
казахстан авиаперевозки
Комментировать