В Рязанской области построили удивительную по красоте деревню

Архитектура гостиничного комплекса напоминает традиционные здания северной Европы. Раскинутые посреди снежной равнины ярко-красные домишки привлекают туристов, желающих запечатлеть себя на фоне сказочного пейзажа.

Изначально проект «маленькой Норвегии» был более масштабным. В комплексе предполагалось строительство крупной гостиницы, но из-за затянувшегося процесса возведения зданий, идею пришлось отложить на неопределенное время. Здесь созданы все условия для комфортного проживания: облагороженная территория, прогулочные дорожки, бары, рестораны и магазины. Запоминающимся элементом архитектуры служит маяк, который, правда, не выполняет своих прямых обязанностей и установлен для красоты.

Проект «Рыбацкая деревня» полностью оправдывает свое название. Эта часть Оки славится своим клевом, а пойманную рыбу можно тут же приготовить по своему вкусу. Также в меню ресторана обильно представлены все яства русской кухни, в том числе и из речной живности.

Попасть на территорию гостиничного комплекса может любой желающий, никаких заборов и преград тут нет. Это место отлично подойдет для любителей отечественного туризма.