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Президент Киргизии призвал депутатов не мешать отправке миротворцев в Казахстан

  /   Обновлено: 06 января 2022 16:33
Армия
Президент Киргизии призвал депутатов не мешать отправке миротворцев в Казахстан
facebook.com  /  Садыр Жапаров

Бишкек, 6 января. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал парламентариев не препятствовать отправке миротворческого контингента в охваченный протестами Казахстан.

По данным ТАСС, Жапаров заявил, что депутаты не должны мешать работе по отправке миротворцев в Казахстан. Ранее стало известно, что страны Организации Договора о коллективной безопасности направили туда миротворческие силы. Миротворцы будут оказывать содействие местным силовикам и охранять государственные и военные объекты на территории страны.

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Казахстан киргизия миротворцы жапаров
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