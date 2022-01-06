Президент Киргизии призвал депутатов не мешать отправке миротворцев в Казахстан

Бишкек, 6 января. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал парламентариев не препятствовать отправке миротворческого контингента в охваченный протестами Казахстан.

По данным ТАСС, Жапаров заявил, что депутаты не должны мешать работе по отправке миротворцев в Казахстан. Ранее стало известно, что страны Организации Договора о коллективной безопасности направили туда миротворческие силы. Миротворцы будут оказывать содействие местным силовикам и охранять государственные и военные объекты на территории страны.