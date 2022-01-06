Дефицит новых автомобилей на мировом рынке сохранится до середины 2022 года

Москва, 6 января. Рост цен на новые автомобили в 2022 году должен замедлиться. Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков считает, что дефицит машин, несмотря на это, сохранится минимум до середины 2022 года.

Причина лавинообразного роста стоимости на автомобильном рынке — нехватка новых авто на фоне дефицита электронных компонентов. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров признал, что подобная ситуация сохранится в стране в первой половине нового года. Однако есть и более оптимистичный прогноз.

«Мы можем ориентироваться на то, что к концу первого квартала нового года ситуация начнет выправляться. Думаю, что это не будет одномоментно для всех. В среднем, картина начнет улучшаться к концу марта», — рассказал в беседе с Autonews.ru аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов.

При этом некоторые автоконцерны не собираются снижать ценник на свои автомобили даже после того, как кризис с микросхемами и дефицит новых авто будет преодолен. Так, Daimler и BMW хотят сократить производство, чтобы сохранить высокую стоимость.