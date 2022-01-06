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Блогер Илья Соболев считает, что именно он достоин руки и сердца Ксении Бородиной

Шоу-бизнес
Блогер Илья Соболев считает, что именно он достоин руки и сердца Ксении Бородиной
instagram.com  /  @sobolev_tut

, 6 января. Шоумен и блогер Илья Соболев заявил, что хочет выдвинуть свою кандидатуру на роль жениха ведущей "Дома-2" и звезды «Ледникового периода» Ксении Бородиной.

Соболев на своей личной странице в Instagram высмеял новый виток скандала между экс-супругами Курбаном Омаровым и Ксенией Бородиной. Свою речь комик начал, как и ожидалось, с шутки про фамилию бывшего мужа теледивы.

«Здравствуйте все. Я обращаюсь к Ксении Бородиной. Я слышал, что она разводится с Омаром. И правильно делаете, потому что Омар – это такой, плавает который. Вам не по статусу. Вы – человек», — сыронизировал Соболев.

Кроме того, блогер отметил, что и сам был бы не против начать романтические отношения со звездой. Шоумен назвал себя человеком «другой породы» и заявил, что в случае расставания не будет поливать грязью Бородину.

«И потом, когда мы расстанемся, я не буду на вас ругаться. И вы будете спокойно потом с кем-нибудь встречаться. Мы, когда с вами будем встречаться, то сразу договоримся, что можно ходить налево. Я — прогрессивных взглядов. И можно даже разрешить не с людьми, а, например, с фруктами», — высказался юморист.

Несмотря на то, что скандальный развод Омарова и Бородиной состоялся, страсти не утихают до сих пор. Отдых на Мальдивах телеведущей омрачили обвинения со стороны бывшего супруга. Предприниматель обвинил экс-возлюбленную в изменах с его другом.

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instagram соболев бородина омаров
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