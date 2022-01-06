Спикер Сената Казахстана Ашимбаев призвал сограждан объединиться вокруг президента

Нур-Султан, 6 января. Гражданам Казахстана следует объединиться вокруг главы страны для защиты независимости и государственности, рассказал спикер сената Маулен Ашимбаев.

Таким образом он прокомментировал сложившуюся в республике ситуацию. По его словам, людям также не следует поддаваться на провокации.

«Казахстанцам важно объединиться вокруг президента страны для защиты нашей независимости и государственности... Нужно жестко пресекать любые преступные действия. Важно извлечь уроки из событий, произошедших в некоторых соседних странах, которые нанесли колоссальный урон стабильности и экономическому развитию этих стран», — подчеркнул Ашимбаев.

Ранее сенатор Константин Косачев заявил, что правопорядка в Казахстане получится достичь посредством усилий местной власти. По его словам, задачей миротворцев ОДКБ является помощь Нур-Султану в обеспечении безопасности.