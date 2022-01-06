Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 16:59
16:55
Происшествия
Участники беспорядков захватили телевышку «Коктобе» в Алма-Ате
16:53
Весь мир
Журналисты OverBlog призвали власти ЦАР арестовать главарей распавшейся группировки UPC
16:52
Политика
Яков Кедми ответил на обещание Камалы Харрис «удушить Россию санкциями»
16:50
Происшествия
Иномарка протаранила забор на заснеженной Софийской улице в Петербурге
16:49
Общество
Перепады температур могут уничтожить часть донских посевов
16:48
Общество
Петербуржцы за последние сутки более 300 раз пожаловались на бездействия коммунальщиков
16:46
Политика
Лукашенко сообщил о целенаправленных попытках захвата аэропорта в Алма-Ате и Нур-Султане
16:46
Общество
Россиянам рекомендовали присмотреться к подержанным авто из-за дефицита на рынке
16:45
Экономика
Банкоматы казахского Актау выдали все наличные средства
16:44
Общество
Число пострадавших из-за гололедицы жителей Петербурга увеличилось в два раза
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Спикер Сената Казахстана Ашимбаев призвал сограждан объединиться вокруг президента

Политика
Спикер Сената Казахстана Ашимбаев призвал сограждан объединиться вокруг президента
Prt Scr youtube.com  /  Reuters

Нур-Султан, 6 января. Гражданам Казахстана следует объединиться вокруг главы страны для защиты независимости и государственности, рассказал спикер сената Маулен Ашимбаев.

Таким образом он прокомментировал сложившуюся в республике ситуацию. По его словам, людям также не следует поддаваться на провокации.

«Казахстанцам важно объединиться вокруг президента страны для защиты нашей независимости и государственности... Нужно жестко пресекать любые преступные действия. Важно извлечь уроки из событий, произошедших в некоторых соседних странах, которые нанесли колоссальный урон стабильности и экономическому развитию этих стран», — подчеркнул Ашимбаев.

Ранее сенатор Константин Косачев заявил, что правопорядка в Казахстане получится достичь посредством усилий местной власти. По его словам, задачей миротворцев ОДКБ является помощь Нур-Султану в обеспечении безопасности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Спикер Сената Казахстана Ашимбаев призвал сограждан объединиться вокруг президента
Казахстан протесты ашимбаев
Комментировать