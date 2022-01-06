Министерство финансов Таиланда заинтересовалось налогами на криптовалюту

Бангкок, 6 января. Покупку и продажу цифровых монет в Таиланде собираются обложить налогами.

Налог в размере 15% собираются установить в отношении операций с реализацией и приобретением криптовалютных активов. Соответствующие темы сейчас поднимаются в тайском минфине.

Местные СМИ пишут, что налогоплательщики, которые получали доход с торговли данными инструментами, будь то инвесторы, либо майнеры, заплатят такой налог в этом году.

Газета Bangkok Post указывает, что налоговики собираются более скрупулезно мониторить национальный криптовалютный рынок в 2022 году, потому что сегмент продемонстрировал масштабный прирост в 2021 году. Гендиректор Zipmex (Акаларп Йимвилай) — одной из криптобирж, говорит, что многие граждане искренне хотели бы уплатить подобный налог, но пока что еще не проработан механизм расчета прибыли с торговли такими активами.

Госрегулированием рынка токенов занимаются и в Сальвадоре. Местное правительство намеревается направить на рассмотрение в конгресс порядка 20 проектов законов по части финрынков и инвестиций для формирования правовой основы под биткоин-облигации.