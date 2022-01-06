Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 16:59
16:59
Происшествия
Известный эксперт-криминалист Марк Фурман умер в возрасте 85 лет
16:58
Общество
Жители Петербурга жалуются на работу наземного транспорта в праздничные дни
16:55
Происшествия
Участники беспорядков захватили телевышку «Коктобе» в Алма-Ате
16:53
Весь мир
Журналисты OverBlog призвали власти ЦАР арестовать главарей распавшейся группировки UPC
16:52
Политика
Яков Кедми ответил на обещание Камалы Харрис «удушить Россию санкциями»
16:50
Происшествия
Иномарка протаранила забор на заснеженной Софийской улице в Петербурге
16:49
Общество
Перепады температур могут уничтожить часть донских посевов
16:48
Общество
Петербуржцы за последние сутки более 300 раз пожаловались на бездействия коммунальщиков
16:46
Политика
Лукашенко сообщил о целенаправленных попытках захвата аэропорта в Алма-Ате и Нур-Султане
16:46
Общество
Россиянам рекомендовали присмотреться к подержанным авто из-за дефицита на рынке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Египет объявил результаты первых цифровых торгов на нефть и газ в Средиземноморье

Весь мир
Египет объявил результаты первых цифровых торгов на нефть и газ в Средиземноморье
wikipedia.org  /  TheConduqtor / CC BY-SA 3.0

Каир, 6 января. Египет объявил результаты первых цифровых торгов на поиск нефти и газа, а также разработку полезных ископаемых в Средиземном море, Западной Сахаре и Суэцком заливе.

Победили семь международных компаний, в первую очередь итальянская Eni, британская BP и нидерландская Apex International, с минимальными инвестициями в исследовательский период, оцененными примерно в 250 миллионов долларов, для бурения 33 скважин в дополнение к 23,7 млн в виде грантов.

В феврале 2021 года после подписания меморандума о взаимопонимании между египетской General Petroleum Corporation и американской нефтесервисной компанией Schlumberger страна запустила цифровой портал Egypt exploration and production portal с целью предоставления геологических данных для исследовательской, разведочной и добывающей деятельности.

Так, Каир запланировал привлечь международных инвесторов, заинтересованных во вложении денег, чтобы, в свою очередь, ускорить разработку полезных ископаемых и, соответственно, увеличить добычу.

Профессор нефтяной и энергетической инженерии Джамаль аль-Кальюби подтвердил, что у египетского правительства есть четкая стратегия добычи сырого черного золота, поэтому страна стремится к разведке в концессионных районах Средиземного моря, Западной Сахары и Суэцкого залива с целью увеличения производства.

По его словам, Каир делает около 650 тысяч баррелей нефти в день, но хочет довести показатель до 900, чтобы приблизиться к самоокупаемости и обеспечить топливом производственные мощности.

Также профессор перечислил наиболее важные стимулы, введенные Египтом для поощрения иностранных инвестиций в сферу энергетики, среди них гибкость в заключении концессионных соглашений с зарубежными партнерами и ликвидация препятствий для компаний, которые вложат деньги в исследования и разведку.

Примечательно, что за десять лет Каир смог снизить взносы с 6,3 миллиарда долларов в 2011 году до 845 миллионов к концу 2021-го, чтобы мотивировать иностранцев инвестировать. Открытие нефтяных месторождений в концессионных зонах, представленных на цифровых торгах, поспособствует увеличению добычи полезных ископаемых в Египте и сократит расходы на импорт некоторых продуктов, а также положительно скажется на работе перерабатывающих заводов, покрывающих потребности местного рынка.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Египет объявил результаты первых цифровых торгов на нефть и газ в Средиземноморье
египет
Комментировать