Египет объявил результаты первых цифровых торгов на нефть и газ в Средиземноморье

Каир, 6 января. Египет объявил результаты первых цифровых торгов на поиск нефти и газа, а также разработку полезных ископаемых в Средиземном море, Западной Сахаре и Суэцком заливе.

Победили семь международных компаний, в первую очередь итальянская Eni, британская BP и нидерландская Apex International, с минимальными инвестициями в исследовательский период, оцененными примерно в 250 миллионов долларов, для бурения 33 скважин в дополнение к 23,7 млн в виде грантов.

В феврале 2021 года после подписания меморандума о взаимопонимании между египетской General Petroleum Corporation и американской нефтесервисной компанией Schlumberger страна запустила цифровой портал Egypt exploration and production portal с целью предоставления геологических данных для исследовательской, разведочной и добывающей деятельности.

Так, Каир запланировал привлечь международных инвесторов, заинтересованных во вложении денег, чтобы, в свою очередь, ускорить разработку полезных ископаемых и, соответственно, увеличить добычу.

Профессор нефтяной и энергетической инженерии Джамаль аль-Кальюби подтвердил, что у египетского правительства есть четкая стратегия добычи сырого черного золота, поэтому страна стремится к разведке в концессионных районах Средиземного моря, Западной Сахары и Суэцкого залива с целью увеличения производства.

По его словам, Каир делает около 650 тысяч баррелей нефти в день, но хочет довести показатель до 900, чтобы приблизиться к самоокупаемости и обеспечить топливом производственные мощности.

Также профессор перечислил наиболее важные стимулы, введенные Египтом для поощрения иностранных инвестиций в сферу энергетики, среди них гибкость в заключении концессионных соглашений с зарубежными партнерами и ликвидация препятствий для компаний, которые вложат деньги в исследования и разведку.

Примечательно, что за десять лет Каир смог снизить взносы с 6,3 миллиарда долларов в 2011 году до 845 миллионов к концу 2021-го, чтобы мотивировать иностранцев инвестировать. Открытие нефтяных месторождений в концессионных зонах, представленных на цифровых торгах, поспособствует увеличению добычи полезных ископаемых в Египте и сократит расходы на импорт некоторых продуктов, а также положительно скажется на работе перерабатывающих заводов, покрывающих потребности местного рынка.