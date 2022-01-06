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МВД Казахстана ввело режим особых условий в тюрьмах на период ЧП

  /   Обновлено: 06 января 2022 16:17
Общество
МВД Казахстана ввело режим особых условий в тюрьмах на период ЧП
Невские Новости

Нур-Султан, 6 января. Министерство внутренних дел Казахстана приняло решение о введении режима особых условий в местах лишения свободы.

Соответствующая мера принята на время действия чрезвычайного положения, которое объявлено по всей территории республики. Об этом сообщает местное агентство KazTAG со ссылкой на МВД страны.

Стоит отметить, что режим ЧП был принят из-за действий мародеров, которые спровоцировали протестующих граждан к погромам и захвату правительственных зданий. На текущий момент в страну введены миротворческие силы стран-участниц ОДКБ, которые обеспечивают охрану военной инфраструктуры, а также содействуют силам правопорядка в борьбе с уличными экстремистами.

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Казахстан чп тюрьма
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