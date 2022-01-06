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Сомали подписало с ВПП соглашение о сотрудничестве на сумму 185 млн долларов

Весь мир
Сомали подписало с ВПП соглашение о сотрудничестве на сумму 185 млн долларов
wikipedia.org  /  MSGT Robert Hargreaves Jr., USAF / Public Domain

Могадишо, 6 января. Сомали и Всемирная продовольственная программа (ВПП) подписали соглашение о сотрудничестве на сумму 185 млн долларов.

Это произошло во время встречи министра труда и социальных дел восточноафриканской республики Абдул Ваххаба Огаса Халифа с представителем местного отделения ВПП Аль-Хидиром Далумом. В заявлении для прессы по итогам переговоров сомалийский чиновник подчеркнул, что его государство продолжает реализацию национальной программы поддержки уязвимых групп, а также обратился ко всем гуманитарным организациям с просьбой расширить помощь в регионе на фоне перенесенной недавно тяжелейшей засухи.

Одновременно специальный представитель ООН в Могадишо Джеймс Свон призвал лидеров Национального консультативного совета Сомали составить график организации выборов, который должны утвердить все входящие в орган штаты. Он также рекомендовал исправить недостатки и сделать избирательный процесс более прозрачным и заслуживающим доверия, подчеркнув поддержку в реализации соглашений от 17 сентября 2020 и 27 мая 2021 года. Свон отметил, что совет является главным двигателем электоральных процедур.

В ноябре власти Сомали объявили чрезвычайное положение по всей стране в связи с острой засухой. Тогда же премьер-министр Мохамед Хусейн Робле призвал международное сообщество оказать любую возможную помощь пострадавшим.

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сомали
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