Полицейские выставили блокпосты около резиденции президента в столице Казахстана

Нур-Султан, 6 января. Силовики выставили блокпосты около резиденции президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Нур-Султане.

По данным СМИ, на месте дежурят силовики. Начальник департамента полиции в казахстанской столице Ержан Саденов ранее говорил, что полицейские обеспечивают должную охрану общественного порядка, ситуация в Нур-Султане находится под контролем. Подчеркивается, что правоохранители и другие силовые структуры были переведены на усиленный режим работы.

Массовые протестные акции в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители нескольких крупных городов выступили против повышения цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками. В стране введено чрезвычайное положение.