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Столкновения между группировками «Аш-Шабаб» и ИГ вспыхнули в Сомали

Весь мир
Столкновения между группировками «Аш-Шабаб» и ИГ вспыхнули в Сомали
twitter.com  /  @0khalodi0

Гароуэ, 6 января. Сомалийские СМИ сообщили о том, что в районе Барре штата Пунтленд вспыхнули ожесточенные столкновения между боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ организация) и группировками движения «Аш-Шабаб».

Бои произошли в горах Аль-Мискад. Вооруженный конфликт разразился в минувшую среду в Вади аль-Амира, недалеко от Бали Тадан в Барре. Столкновения привели к человеческим жертвам, точное количество которых не сообщается.

Согласно источнику, члены движения «Аш-Шабаб», связанного с террористической организацией «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), проводили разведывательные операции в горах Аль-Мискад, которые находятся под контролем ИГ1. Это привело к ожесточенным перестрелкам.

Обе группировки имеют базы в районе Барре и неоднократно нападали на правительственные силы Пунтленда, пытаясь завладеть данной территорией. Стоит отметить, что формирования «Аш-Шабаб» дислоцируются в районе горного хребта Голес, а боевики «Исламского государства» — на Аль-Мискаде, расположенном в прибрежной зоне с видом на Аденский залив, обеспечение безопасности которого является стратегически важной задачей для всего региона.

Месяцем ранее СМИ сообщали о неоднократных нападениях вооруженных групп на военные базы южных штатов Сомали. Атаки «Аш-Шабаб» привели к ранению и гибели как местных военнослужащих, так и сотрудников миротворческой миссии АМИСОМ из Кении и Уганды.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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