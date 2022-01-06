Goldman Sachs указал на перспективы российского рубля среди мировых валют

, 6 января. Перспективными остаются валюты, которые связаны с туризмом, экспортом нефти и сектором услуг. Российский рубль оказался в их числе, отмечает банк Goldman Sachs.

Самый оптимистичный прогноз у новозеландского доллара, египетских акций и тайского бата. Не менее позитивно выглядят канадский доллар и мексиканский песо, которые связаны с поставками нефтепродуктов. Однако главным драйвером мировой экономики в 2022 году эксперты считают сектор услуг, который сможет претендовать на место производственного сектора.

«Мы думаем, что вы увидите переход к выздоровлению (мировой экономики. — Прим. ФАН), в центре которого будут сектор услуг. И путешествия, и отдых станут важной частью этого, когда исчезнет последняя волна "Омикрона"», — рассказал агентству Bloomberg соруководитель отдела исследований мировых валют Goldman Sachs Камакшья Триведи.

Биржевой курс доллара поднялся до 77 рублей на утренних торгах. Евро, в свою очередь, подорожал до 87 рублей за денежную единицу. Ослабление позиций рубля связано с геополитическими опасениями на фоне событий в Казахстане, где происходят массовые беспорядки и погромы.