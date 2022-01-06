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Разработчик Nvidia намеревается стабилизировать обстановку на рынке видеокарт

  /   Обновлено: 06 января 2022 16:02
Экономика
Разработчик Nvidia намеревается стабилизировать обстановку на рынке видеокарт
wikipedia.org  /  NVIDIA Taiwan / CC BY 2.0

Нью-Йорк, 6 января. Финансовый директор Nvidia Колетт Кресс озвучила перспективы компании и рынка видеоадаптеров в текущем году в рамках конференции J.P. Morgan.

Большое внимание руководство технологической корпорации уделяет разработке игровых решений поколения Ampere. Отмечается, что соответствующая архитектура более популярна, чем Turing, а также является более быстрой в сравнении с генерацией Pascal.

С февраля по ноябрь 2021 года, видеокарты GeForce RTX значительно повысили выручку фирмы, так как выросли объемы их продаж, а также увеличился средний ценник продукции.

Топ-менеджмент организации считает, что в течение пары лет фирменные графические решения позволят нарастить базу клиентов, которая равняется в настоящее время 25%. Те усилия, которые предпринимаются компанией, должны обеспечить рынок большим количеством видеокарт, что нормализует цены в сегменте. Кресс также добавила, что не ожидает серьезной конкуренции от Intel, а дефицит адаптеров, благодаря Nvidia, сойдет на нет во второй половине года.

Nvidia официально презентовала мобильную видеокарту под названием GeForce RTX 3090 Ti. Аппарат получил улучшенную память, а также более высокую производительность благодаря чипу GA102.

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Все новости / Экономика / Разработчик Nvidia намеревается стабилизировать обстановку на рынке видеокарт
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