Сторонники оппозиции сожгли статую Сулеймани в центральном Иране

Тегеран, 6 января. В центральном Иране сожжена статуя командующему подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касему Сулеймани, установленная к второй годовщине его гибели.

Речь идет о монументе в городе Шехре-Корд провинции Чехармехаль и Бахтиария. На статую было совершено нападение спустя всего несколько часов после ее установки. Как сообщает Arab News, за атакой стоят сторонники иранского оппозиционного движения «Народная организация моджахедов Ирана».

The statue of #Soleimani in Shahrekord (Center of #Iran with population over 200K)) which was unveiled on Wednesday morning by the IRGC, is torched last night at 09:30pm by the MEK Resistance Units#IranProtests pic.twitter.com/22cgN1jIT6 — S̲i̲a̲v̲o̲s̲h̲ R. (@r_siavosh) January 6, 2022

Факт сожжения монумента подтвердило иранское информационное агентство ISNA.

Представитель иранской оппозиции в интервью СМИ заявил:

«Тот факт, что подразделения сопротивления действовали так быстро, всего в течение несколько часов после открытия статуи, указывает на их стойкость и возможности, учитывая бдительность правительственных сил безопасности».

Генерал КСИР Касем Сулеймани и иракский лидер ополчения «Хашд Шааби» Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате атаки БПЛА США близ аэропорта Багдада 3 января 2020 года. Приказ об атаке отдал лично тогдашний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который назвал эту операцию ответом на «угрозы» американским позициям в регионе.

Случившееся спровоцировало широкий резонанс и еще сильнее обострило и без того напряженные отношения США и Ирана. Власти Исламской республики пообещали отомстить за убийство Сулеймани и спустя несколько дней инициировали атаку на военную базу в Ираке, где были размещены американские военные, а также на еще один объект в окрестностях Эрбиля.

Iran calls for Trump, Pompeo to face trial for Soleimani assassination https://t.co/femtsJu1LJ pic.twitter.com/S71K4Vrc9P — The Hill (@thehill) January 3, 2022

Несколько дней назад, во вторую годовщину гибели Сулеймани, иранский президент Эбрахим Раиси поклялся отомстить Дональду Трампу, если экс-президент США и бывший госсекретарь Майк Помпео не предстанут перед судом.