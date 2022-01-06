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Сторонники оппозиции сожгли статую Сулеймани в центральном Иране

Весь мир
Сторонники оппозиции сожгли статую Сулеймани в центральном Иране
wikipedia.org  /  khamenei.ir

Тегеран, 6 января. В центральном Иране сожжена статуя командующему подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касему Сулеймани, установленная к второй годовщине его гибели.

Речь идет о монументе в городе Шехре-Корд провинции Чехармехаль и Бахтиария. На статую было совершено нападение спустя всего несколько часов после ее установки. Как сообщает Arab News, за атакой стоят сторонники иранского оппозиционного движения «Народная организация моджахедов Ирана».

Факт сожжения монумента подтвердило иранское информационное агентство ISNA.

Представитель иранской оппозиции в интервью СМИ заявил:

«Тот факт, что подразделения сопротивления действовали так быстро, всего в течение несколько часов после открытия статуи, указывает на их стойкость и возможности, учитывая бдительность правительственных сил безопасности».

Генерал КСИР Касем Сулеймани и иракский лидер ополчения «Хашд Шааби» Абу Махди аль-Мухандис были убиты в результате атаки БПЛА США близ аэропорта Багдада 3 января 2020 года. Приказ об атаке отдал лично тогдашний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который назвал эту операцию ответом на «угрозы» американским позициям в регионе.

Случившееся спровоцировало широкий резонанс и еще сильнее обострило и без того напряженные отношения США и Ирана. Власти Исламской республики пообещали отомстить за убийство Сулеймани и спустя несколько дней инициировали атаку на военную базу в Ираке, где были размещены американские военные, а также на еще один объект в окрестностях Эрбиля.

Несколько дней назад, во вторую годовщину гибели Сулеймани, иранский президент Эбрахим Раиси поклялся отомстить Дональду Трампу, если экс-президент США и бывший госсекретарь Майк Помпео не предстанут перед судом.

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