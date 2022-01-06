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Елизавета II исключила принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

  /   Обновлено: 06 января 2022 16:00
Общество
Елизавета II исключила принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
wikipedia.org  /  Министерство внутренних дел Великобритании / CC BY 2.0

Лондон, 6 января. Королева Елизавета II дала понять, что семья принца Гарри отныне не принадлежит к монаршему роду Виндзоров. В обращении в честь Нового года британский монарх не упомянула ни своего внука, ни его детей.

Елизавета II традиционно подвела итоги ушедшего года. На официальном аккаунте Букингемского дворца в Instagram появилось видео, содержащее фотографии всех членов королевской семьи, включая принца Чарльза с его супругой герцогиней Корнуольской, принца Уильяма и его семьи. Наблюдательные пользователи Сети в комментариях под обращением отметили, что в слайд-шоу не было включено ни одного изображения принца Гарри и его семьи.

Меган Маркл утверждала, что, несмотря на разногласия, ее семья по-прежнему находится на связи с королевой. Формально герцоги Сассекские до сих пор принадлежат к монаршей семье, однако отсутствие принца Гарри и его жены на видео красноречиво говорит об их исключении из династии Виндзоров.

Ранее королева дала понять, кто может стать следующим монархом Великобритании. За несколько часов до Нового года Елизавета II неожиданно возвела герцогиню Корнуоллскую в ранг королевской дамы Благороднейшего ордена Подвязки. До этого момента Камилла Паркер-Боулз находилась в тени своих королевских родственников и воспринималась как разлучница покойной принцессы Дианы с принцем Чарльзом.

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Елизавета II королева принц гарри
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