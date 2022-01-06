«Локомотив» и Зе Луиш договорились о досрочном расторжении контракта

Москва, 6 января. Московский футбольный клуб «Локомотив» прекратит сотрудничество с нападающим команды Зе Луишем.

Сообщается, что в скором времени будут подписаны документы о расторжении договора. Луиш получит полагающуюся ему зарплату от московского клуба до июня 2022 года. Несмотря на то, что срок контракта истекает летом 2023, остальную часть денег форвард решил не требовать.

Информацию о досрочном расторжении контракта сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Известно, что 30-летний футболист получал Локомотиве» 2,8 млн евро в год.

О том, что кабо-вердианский нападающий в ближайшее время может стать свободным агентом, стало известно 2 января. В октябре сообщалось, что столичный клуб хочет продать Зе Луиша в зимнее трансферное окно или отдать в аренду. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард сыграл в трех матчах.