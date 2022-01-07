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Ирина Пегова прогулялась по родному городу в стеганом пуховике
Шоу-бизнес
Ирина Пегова прогулялась по родному городу в стеганом пуховике
instagram.com  /  @pegovairina

Выкса, 7 января. Актриса Ирина Пегова снимается в кино не первый год. В ее фильмографии десятки разных ролей и наград. Она не раз становилась лауреатом премии «Золотая маска», помимо этого она дважды становилась лауреатом театральной премии «Золотая маска». Зачастую Ирина раскрывает в себе новые таланты, пишет Teleprogramma.pro

Засветилась Пегова и в шоу «Танцы со звездами», показала навыки катания и в проекте «Ледниковый период». Все свободное время она старается посвящать путешествиям. Как правило, она берет с собой в поездки дочь Татьяну, которую родила от актера Дмитрия Орлова.

Так, недавно Пегова отметилась с дочерью в Египте. После этого ей удалось вернуться к работе и побывать в театре, а также посетить шоу «Вечерний Ургант». А вот новогодние каникулы актриса провела в родном городе — Выкса. 

На днях артистка посетила каток. Вволю покатавшись на коньках, она отправилась на прогулку, для которой облачилась в трикотажное асимметричное платье. Утеплилась она стеганым пуховиком. Прогуливаясь по знакомым улочкам, артистка заглянула в кинотеатр, который давно не работает. 

«Родина в прямом смысле слова! Кинотеатр «Родина» давно недействующий, фотографии внутри 2013 года, но сколько здесь было хорошего, сколько детских впечатлений и подростковых воспоминаний! Битком набитые залы кинозрителями, приходившими на любое кино! Много концертов, елок, танцев и т. д. и т. п.», — подписала публикацию Ирина. 

Ирина также поделилась, что в студенческие годы во время перестройки училась играть там на бильярде и посещала дискотеки. В этом же здании, как поведала актриса, базировалась «Студия 27», где началась творческая карьера будущей звезды телеэкранов. Именно тут Ирина репетировала, танцевала и даже выступала.

«В общем, в «Родине» всегда кипела жизнь, а сейчас...» — с сожалением указала звезда.

Ранее сообщалось, как Ирина облачилась в безразмерный свитер, последовав примеру Веры Брежневой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ирина Пегова прогулялась по родному городу в стеганом пуховике
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