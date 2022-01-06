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МИД Казахстана опроверг информацию о запрете въезда для иностранных граждан

Общество
МИД Казахстана опроверг информацию о запрете въезда для иностранных граждан
MFA.GOV.KZ  /  пресс-служба мид казахстана

Нур-Султан, 6 января. Информация о введении запрета на въезд на территорию Казахстана для иностранных граждан не соответствует действительности. Об этом заявили представители пресс-службы МИД республики. В ведомстве отметили, что авиакомпании сами отменяют рейсы.

Отмена авиарейсов связана с протестами в Казахстане, вызванными повышением цен на сжиженный газ с 60 тенге до 120 тенге. На территории страны введен режим чрезвычайного положения, в городах республики действует комендантский час. Президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил правительство государства в отставку. Отмечается, что по предварительным подсчетам совокупная сумма ущерба после массовых беспорядков составила примерно 92 миллиона долларов.

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