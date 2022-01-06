Суд наложил арест на все имущество экс-президента Украины Петра Порошенко

Киев, 6 января. Все имущество бывшего украинского лидера Петра Порошенко арестовано по решению Печерского районного суда Киева. Соответствующее заявление сделал адвокат экс-президента страны Игорь Головань.

По словам адвоката, орган государственной власти наложил арест в рамках дела о государственной измене. Об этом он рассказал в четверг, 6 января, после заседания суда.

«Сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича», — подчеркнул Головань.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что 17 января собирается вернуться в Киев, явиться в суд, а также провести встречу с генпрокурором страны.