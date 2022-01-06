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Капризы Юлии Пересильд оставили космонавтов на МКС без пресной воды

Шоу-бизнес
Капризы Юлии Пересильд оставили космонавтов на МКС без пресной воды
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Чалова

Москва, 6 января. Актриса Юлия Пересильд подвела космонавтов Международной космической станции (МКС), которые после ее возвращения на Землю остались без запасов питья.

Пересильд неэкономно тратила воду для ежедневного мытья волос, чтобы хорошо выглядеть в кадре. Такое расточительство привело к опустошению резервуара с необходимой для жизнеобеспечения с жидкостью.

Космонавт Александр Падалка рассказал, что вода на борту МКС используется по определенным правилам. Для мытья головы сперва необходимо выдавить две небольшие капли жидкости и распределить их по всем волосам. После этого наносится шампунь, который впоследствии удаляется влажным вафельным полотенцем.

Такой способ не привлек Пересильд, из-за чего на борту даже был небольшой скандал. В конечном счете экипажу пришлось пойти навстречу из-за капризов звезды, написал блогер Илья Валиев на своей странице в LiveJournal.

Актриса старается не расстраиваться из-за критики, которая обрушилась на нее после полета в космос. Ранее исполнительница главной роли в фильме «Вызов», который снимали на МКС, опубликовала в Сети видеозапись, сделанную из иллюминатора МКС.

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