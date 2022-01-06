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Sohu: новое российское оружие превратило авианосцы ВМС США в беспомощные мишени

Армия
Sohu: новое российское оружие превратило авианосцы ВМС США в беспомощные мишени
Федеральное агентство новостей

Пекин, 6 января. Авианосцы не помогут США одолеть Россию в случае вооруженного конфликта, потому что у российских военных есть новое оружие.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что в гипотетическом противостоянии с Россией у США будет не очень много шансов одержать победу. Пресловутые авианосцы, которых в составе американских ВМС на сегодняшний день 11, попросту окажутся беспомощны перед новейшими российскими ракетами, передает «ПолитРоссия».

«Россия добилась больших успехов в разработке новых видов ракетного вооружения, в том числе и гиперзвукового. Также у нее есть большое количество атомных подлодок», — говорится в статье.

По словам экспертов, авианосцы обладают невероятной военной мощью, однако они крайне неповоротливы. Кроме того, они не подходят для проведения скрытных операций, поэтому их атака вряд ли застанет врасплох противника. При этом самым главным их недостатком является уязвимость перед российскими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Новое оружие Москвы превратило их в беспомощные мишени.

Подчеркивается, что одного-двух ударов будет достаточно для уничтожения самой большой боевой единицы ВМС США. При этом, если совершить прицельный выстрел не удастся, то за дело возьмутся подлодки ВМФ РФ. В итоге атака американского флота захлебнется, поэтому любые поползновения Пентагона обречены на фиаско.

Ранее сообщалось, что морскому господству американцев приходит конец. Эксперты говорят, что в условиях войны США больше не смогут делать ставку на авианосцы.

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