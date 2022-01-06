Жириновский заметил выгоду для США в протестах в Казахстане

Москва, 6 января. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на интерес стран Запада в дестабилизации обстановки в Казахстане. Он объяснил, как США могут вывернуть ситуацию в свою пользу.

Соответствующим заявлением политик поделился в комментарии для радиостанции «Говорит Москва». По его мнению, американской стороне было бы выгодно выбить одного из главных союзников Российской Федерации в Азии — Казахстан.

«Если бы удалось установить режим проамериканский, хотя бы как в Киеве, как в Кишиневе или хотя бы как в Ереване, чтобы он не был слишком пророссийским, они бы закрыли Среднюю Азию от России, и потом необходимо только лишь поменять режим в Узбекистане. И в этом смысле Средняя Азия была бы уже более нейтральна, и меньше влияния России», — подчеркнул Жириновский.

Ранее политолог Марат Баширов заявил, что ввод контингента ОДКБ в Казахстан стал реакцией на действия Запада. Недавно в республике начались митинги на фоне повышения цен на топливо. В ОДКБ по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева решили оказать помощь Казахстану, в том числе по охране государственных и военных объектов.