Перепалка вороны и тигра в Приморье покорила пользователей Сети

Пользователи Сети обсуждают видео с надоедливой вороной и невозмутимым тигром.

Тандемы зайца и волка, кота и мыши, лисы и кролика давно растиражированы в массовой культуре. Теперь их может пополнить еще более экстравагантная пара — тигр и ворона.

Необычный дуэт запечатлела фотоловушка в национальном парке «Земля леопарда». На фоне живописного пейзажа разлегся крупный хищник, покой которого пыталась потревожить ворона.

Птица стояла в метре от тигра и заливалась громким карканьем. Через некоторое время она улетела, но продолжила беспокоить представителя семейства кошачьих с ветки ближайшего дерева.

Хищник даже не пытался спугнуть пернатую. Его выдержка и невозмутимость вызвали восторг у пользователей Сети. Они посчитали, что кадр из ролика может стать сюжетом полноценной картины.

«Привет ворона, извини, подруга, но я сытый», — описал мысли тигра один из комментаторов.

«Красавец гордый, решил отдохнуть, понежиться на солнышке, а каркуша не дает, всех достанет своим карканьем», — смеется пользователь Светлана.

Сотрудники национального парка отметили, что такое поведение животных настоящая редкость. Обычно эти виды взаимодействуют по-другому.

«Падальщики, особенно зимой, во многом зависят от тигров и леопардов – их успешные охоты обеспечивают пропитание и для таких птиц. В таких случаях при встрече тигров и ворон последние держатся на расстоянии, на ветках деревьев», — написали представители «Земли леопарда».

Ученые предположили, что ворона могла демонстрировать активное поведение, так как хотела мотивировать хищника отправиться на охоту.