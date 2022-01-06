Новогоднее желание девочки из Брянской области исполнила министр культуры Любимова

Москва, 6 января. Министр культуры России Ольга Любимова исполнила желание четырнадцатилетней девочки из Брянской области в рамках новогодней акции «Елка желаний».

Жительница города Клинцы мечтала посетить цирковое представление. Министр культуры отметила, что с радостью исполнит желание ребенка.

«Еще больше обрадовались возможности исполнить твое желание наши коллеги из Большого Московского цирка. Ждут с нетерпением», — сообщила Любимова во время разговора с девочкой.

Ребенок рассказал министру, что любит представления с акробатами и животными. Любимова пожелала счастливой поездки и здоровья.

Девочка уже посетила цирк, приехав в Москву вместе с мамой. Там их встретил дрессировщик Аскольд Запашный, который показал за кулисами слона и обезьянку, сообщает РИА Новости.

Юный петербуржец получил от министра спорта России Олега Матыцина на Новый год поездку в кабине КамАЗа. Машина регулярно принимает участие в ралли-марафонах.