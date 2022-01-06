Forbes: ВС РФ оснащены «чудовищными» машинами для борьбы с минными заграждениями

Вашингтон, 6 января. ВС РФ имеют в своем распоряжении огромное количество средств для борьбы с минами, которые по праву считаются одними из самых кошмарных средств поражения.

Американский военный эксперт Дэвид Экс в статье для Forbes пишет, что его впечатлили «чудовищные» российские машины для разминирования больших территорий. ВС РФ оснащены всем необходимым для создания так называемых «коридоров» в минных полях, которыми могут пользоваться войска для дальнейшего продвижения, передает «ПолитРоссия».

«Для борьбы с минами российская армия развертывает специализированные подразделения на не менее специализированных транспортных средствах, обладающих мощными средствами противодействия», — говорится в статье.

По словам эксперта, запуск снарядов MICLIC (удлиненный заряд) для разминирования осуществляется при помощи бронированных транспортных средств. Речь идет о самоходных реактивных установках УР-77, различных бульдозерах и «чудовищных» машинах БАТ-2, предназначенных для борьбы с минными заграждениями.

«Под прикрытием огня танков и БМП экипаж УР-77 запускает свой MICLIC», — говорит аналитик.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Западного военного округа провели занятия по разминированию с применением комплексов УР-83П «Змей Горыныч». Маневры проходили на полигоне Каменка в Ленобласти.