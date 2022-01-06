Нацпалата предпринимателей Казахстана подсчитала ущерб от беспорядков в стране

Нур-Султан, 6 января. Согласно приблизительным подсчетам, совокупная сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане составила 92 миллиона долларов. Такие данные представила Национальная палата предпринимателей республики.

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января граждане страны вышли на улицы с призывом сократить стоимость сжиженного газа. Цены на топливо с 1 января 2022 года поднялись в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.

В результате протестов власти Казахстана учредили временное ценовое регулирование на продажу бензинового, а также дизельного топлива. Данное постановление будет действовать в течение 180 дней. Теперь расценки составляют от 50 до 75 тенге за литр.