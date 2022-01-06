Педагог по вокалу Таравкова раскритиковала треки Милохина и Моргенштерна

Москва, 6 января. Специалист по вокалу Юлия Таравкова из Академии музыки Владимира Коробки прослушала обсуждаемые треки нынешней зимы и осталась не в восторге.

Пандемия COVID-19 значительно ограничила деятельность практически всех артистов. По причине отсутствия концертов музыканты начали активно записывать новые композиции и снимать клипы.

Хит и клип на трек «Башня» привлек особое внимание. По мнению Таравковой, в записи голос блогера Дани Милохина звучит неплохо, однако такого эффекта удалось добиться благодаря студийной обработке. Это доказывает тот факт, что на выступлении в шоу «Вечерний Ургант» голос Ильи Лагутенко звучал вживую, а Милохина — под фонограмму.

«Если пока его подают только под фонограмму – значит, живьем это звучит некачественно», — отметила специалист в беседе с kp.ru.

Что касается творчества рэпера Моргенштерна, Таравкова заявила, что жанр, в котором выступает артист, не предполагает наличия выдающихся вокальных данных — тембр «примитивен», и его спасает лишь тот факт, что он умеет создать шоу.

В то же время эксперт по достоинству оценила композицию Влада Топалова и Сергей Лазарева «Новый год», назвав голос второго идеальным, мощным и красивым. Также педагог упомянула певицу Asti, отметив ее уникальную манеру исполнения.

Ранее в треках Моргенштерна обнаружили пропаганду незаконных веществ. Музыканта признали виновным и отметили, что исполнитель торгует наркотиками в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения российскую молодежь.