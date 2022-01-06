Год с момента штурма Капитолия: каковы политические последствия для Байдена

В Соединенных Штатах 6 января был ровно год с момента уникального события в политической истории Америки: штурма Капитолия сторонниками бывшего президента Дональда Трампа. В этот день конгрессмены должны были объявить победителя в президентской гонке, которым по итогам голосования стал Джо Байден.

Эта акция стала для американских политических элит настоящим шоком и дала повод практически всему миру усомниться в совершенстве избирательной системы в США, а также породила в американском обществе раскол по вопросу легитимности избрания нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Более того, данное событие инициировало вторую попытку объявления Дональду Трампу импичмента.

Но сам штурм стал лишь итогом процессов, которые начались задолго до дня голосования 3 ноября 2020 года. Стоит напомнить, что прошедшие президентские выборы были, пожалуй, одними из самых напряженных в США за последние годы.

ФБА «Экономика сегодня» /

Сторонники Трампа и Байдена разошлись по принципиальным идеологическим позициям. Например, по вопросу мигрантов, социальной политике, правам меньшинств и праву на аборты. В гонке схлестнулись консервативная и либеральная идеологии. И все это проходило на фоне массовых беспорядков и погромов на волне BLM.

В ходе кампании имела место «война компроматов», когда в адрес обоих кандидатов раздавались обвинения в «сотрудничестве с Россией». А то и просто в «государственной измене».

Впрочем, к самой процедуре выборов у американской общественности и экспертов тоже возникла масса вопросов. Стоит напомнить, что выборы эти прошли под знаком коронавируса. То есть были максимально удаленными. В некоторых штатах голосование шло только в досрочном и удаленном формате.

Но если в России под удаленным форматом понимается волеизъявление посредством Сети, то Америка в данном случае оказалась куда более консервативна и использовала для данной процедуры национальную почтовую службу.

Безотносительно политических реалий стоит сказать, что почта в США находится примерно в таком же состоянии, а по некоторым пунктам даже в более плачевном, чем «Почта России». Более того, на 2020 год пришелся еще и очередной «почтовый кризис», когда эта служба попросту чуть не обанкротилась и не прекратила свое существование. Поэтому к почте в Соединенных Штатах уже много лет в принципе нет особого доверия. А особенно в таком важном деле, как президентские выборы.

И здесь стоит сказать, что на прошлых выборах по почте голосовало рекордное число избирателей. А именно, 73 миллиона человек, или 53 процента от общей явки на аналогичных выборах 2016 года.

pixabay.com /

А второй фактор, который вызывал дополнительные опасения уже у республиканцев и сторонников Трампа — это так называемое синее смещение. Эффект, который уже много лет наблюдается на выборах всех уровней в США, когда по почте в основном голосуют сторонники Демократической партии, тогда как республиканский электорат предпочитает отдавать свои голоса непосредственно на участках.

Вполне понятно, что тогдашний президент Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой почтового голосования, назвав его ни много ни мало «катастрофой». Ссылаясь при этом еще и на техническую неготовность ряда избирательных комиссий к подсчету «почтовых голосов». И критикуя компьютерную систему «Доминион», которая и должна была считать эти голоса.

В итоге, 13 ноября 2020 года Трамп прямо заявил, что у него «украли» почти 3 миллиона избирателей и пытаются «украсть победу». Американский лидер тогда подчеркнул:

«Компьютерная система «Доминион», использовавшаяся для подсчета голосов избирателей, лишила меня в итоге 2,7 миллиона этих голосов».

Эти громкие заявления отразились и на степени доверия избирателей к легитимности прошедших выборов. Так, в декабре 2020 года Национальное общественное радио США и телеканал PBS провели масштабный опрос, который показал, что 34% респондентов «не верят в честные итоги выборов». И для американского общества это огромный процент. Особенно, если учесть отношение к праву выбора американского электората как к чему-то практически сакральному и неприкосновенному в своей основе.

Собственно, все это стало поводом к тому, что сторонники Трампа после официального подведения итогов стали выходить на улицы. В том числе и в Вашингтоне.

И в итоге вашингтонская мирная демонстрация в какой-то момент переросла в полноценный штурм, который некоторые вообще назвали «Вашингтонским майданом». При этом ряд экспертов заподозрили в инициации штурма провокаторов от демократов.

Так или иначе, но и сам Трамп в итоге осудил этот бунт, подчеркнув:

«Мы только что прошли через интенсивные выборы, эмоции кипят, но сейчас страсти должны улечься, а спокойствие восстановиться».

И в этом многие усмотрели «отступление» тогдашнего американского президента, который до того готов был отстаивать свою точку зрения на результаты голосования и пытался это делать, даже через суды.

Вполне естественно, что после штурма, в результате которого, по официальным данным, погибло пять человек, Трамп вынужден был отказаться от того, чтобы доказать свое право на второй президентский срок. Что, впрочем, не помешало демократам добиться проведения процедуры «второго импичмента» уже уходящему с поста лидеру страны. Однако, стоит напомнить, что импичмент Трампу в итоге вынесен не был.

И поскольку Трампа не удалось отрешить от власти, он намерен выдвигаться на следующих выборах, не потеряв президентских амбиций. Однако это уже несколько другая история.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Возвращаясь же к штурму Капитолия, стоит еще раз сказать, что это событие стало в своем роде уникальным для истории США.

И впервые показало всему миру, что с избирательными системами этой страны далеко не все в порядке. Более того, «Вашингтонский майдан» продемонстрировал, что и в самом американском обществе стремительно падает доверие к демократическим институтам и процедурам, которые инициированы государством.

Социальный раскол в США сохраняется и, более того, усугубляется и поныне. Ну а что касается Байдена, то рейтинги его продолжают стремительно падать. По данным за декабрь, поддерживают нынешнего американского президента только 44% избирателей. И тенденция к дальнейшему падению популярности сохраняется.

Судя по всему, одной из причин здесь является не только довольно противоречивая текущая политика американского президента, но и то, как он пришел к власти. А также тот факт, что его президентство, по сути, началось с крови погибших в Капитолии людей.

Данная статья является позицией автора и может не совпадать с мнением редакции.