Елена Лядова удивила поклонников сильной худобой

Москва, 6 января. Актриса театра и кино Елена Лядова опубликовала фотографию, которая поразила ее фолловеров. Многие не узнали артистку после похудения.

Лядова приняла участие в нежной фотосессии, снимок с которой выложила в своем Instagram-аккаунте. Подписчики сразу обратили внимание на тонкую талию актрисы. Некоторые испугались, что звезда фильма «Географ глобус пропил» имеет проблемы со здоровьем.

Актриса позирует на белом фоне в светлой одежде, которая только подчеркивает ее сильно изменившуюся внешность. Фолловеры удивились худобе артистки, а некоторые сделали вывод, что она ничего не ест. Стоит отметить, что многим новый женственный образ Лядовой все-таки понравился.

Ранее звезда фильма «Любка» и актер Евгений Цыганов снова снялись в одном проекте спустя 20 лет после совместной работы на площадке. Знаменитости сыграли в сериале «Вне себя», премьера которого состоялась 18 ноября.