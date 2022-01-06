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Елена Лядова удивила поклонников сильной худобой

Шоу-бизнес
Елена Лядова удивила поклонников сильной худобой
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 6 января. Актриса театра и кино Елена Лядова опубликовала фотографию, которая поразила ее фолловеров. Многие не узнали артистку после похудения.

Лядова приняла участие в нежной фотосессии, снимок с которой выложила в своем Instagram-аккаунте. Подписчики сразу обратили внимание на тонкую талию актрисы. Некоторые испугались, что звезда фильма «Географ глобус пропил» имеет проблемы со здоровьем.

Актриса позирует на белом фоне в светлой одежде, которая только подчеркивает ее сильно изменившуюся внешность. Фолловеры удивились худобе артистки, а некоторые сделали вывод, что она ничего не ест. Стоит отметить, что многим новый женственный образ Лядовой все-таки понравился.

Ранее звезда фильма «Любка» и актер Евгений Цыганов снова снялись в одном проекте спустя 20 лет после совместной работы на площадке. Знаменитости сыграли в сериале «Вне себя», премьера которого состоялась 18 ноября.

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Все новости / Шоу-бизнес / Елена Лядова удивила поклонников сильной худобой
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