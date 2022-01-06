Хранилища заполнены лишь на 27%: почему на Украине заговорили о прямых поставках газа из России

В четверг, 6 января, выступая в эфире телеканала «Наш», депутат Верховной рады, член президентской фракции партии «Слуга народа» и заместитель главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский заявил о том, что Украина должна возобновить прямой экспорт газа из России. О причинах этого заявления украинского политика корреспонденту ФАН рассказал эксперт Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Слова киевского законотворца цитирует ТАСС:

«Я глубоко убежден, что нам нужно создать рабочую группу, определить площадку с российским «Газпромом» и закупать у «Газпрома» газ напрямую по открытому контракту, по понятной цене, а не покупать в Словакии и швейцарских офшорах с накрутками», — предложил депутат.

С вопросом о том, что привело политика к непопулярному на Украине мнению, ФАН обратился к эксперту Фонда энергетического развития Сергею Пикину, который озвучил несколько красноречивых цифр:

«На данный момент заполненность украинских хранилищ 27, 86%. Если для сравнения взять данные за 2019 год, то к окончанию отопительного сезона газа у них было больше, чем сейчас. За последние шесть лет Украина вообще вышла на минимальные значения именно для времени завершения холодов, а впереди еще январь, февраль и март. То есть, этих исторически минимальных значений они достигли еще до наступления середины зимы. К ее концу страна выйдет на такой минимум, который можно будет назвать «техническим». Иными словами, газа в стране не останется», — высказался Сергей Пикин.

Эксперт также отметил, что до недавних пор традиционным методом получения газа на Украине был так называемый «виртуальный реверс», когда российское топливо шло европейским потребителям через украинскую территорию, меняло свою юрисдикцию на границе Евросоюза и перепродавалось Киеву уже дороже. Однако, в условиях разразившегося в Европе газового кризиса, европейские хранилища также оказались заполнены чуть более, чем на половину, что поставило Украину на грань энергетического коллапса.

Киев прекратил прямые закупки российского углеводорода в ноябре 2015 года. В 2021 году транзит топлива в Европу через украинскую газотранспортную систему составил 55,8 млрд кубометров, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.