Политолог Бортник предупредил об угрозе повторения украинского сценария в Казахстане

Санкт-Петербург, 6 января. Протестный потенциал в казахстанском обществе давно достиг экстремальных значений. Внешним силам оставалось лишь создать необходимую искру, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

В эфире пресс-центра «Патриот» киевский политолог предупредил об угрозе повторения в Казахстане украинского сценария 2014 года, когда националисты осуществили в стране вооруженный государственный переворот. По его словам, республику от такого развития событий отделяют всего два условия: поддержка ОДКБ и время.

«Если бы ситуация продолжалась в Казахстане несколько недель или месяца два, то к власти, скорее всего, пришли бы националисты. Они наиболее организованы. У них наиболее четкие и понятные для общества цели и логично, что радикалам в руки попадает власть. Левых радикалов в Казахстане нет», — объяснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что помощь со стороны Организации Договора о коллективной безопасности исключает подобное. Приободренные присутствием миротворцев местные силовики наверняка стабилизируют ситуацию, уверен он.

Бортник также раскрыл неожиданные детали подготовки почвы для протестов. Он напомнил, что еще год назад социологические исследования говорили о критических показателях протестного потенциала.

«Плюс действия разных групп оппозиции. Только на Украине сегодня три разные группы казахской оппозиции, каждая из которых пытается влиять на ситуацию в Казахстане, поскольку это для них залог политического выживания. Западные партнеры влияли, усиливали протестный потенциал, занимались образованием молодежи. Фактор Турции тоже существенен. Все это привело к взрывоопасной ситуации. Оппозиция только чиркнула спичкой», — констатировал политолог.

Global Look Press / t.me/shot_shot

Новый год начался в Казахстане с массовых протестов, спровоцированных ростом цен на сжиженный газ. Акции привели к отставке кабинета министров. Временно исполняющему обязанности Алихану Смаилову было поручено на полгода ввести государственное регулирование цен на сжиженный газ и другое топливо, но встречные шаги властей не поспособствовали урегулированию ситуации. На этом фоне ОДКБ приняла решение направить в республику миротворцев.